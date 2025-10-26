ناقد موضة يعلق على إطلالة درة في مهرجان الجونة- 10 صور ساحرة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

قال ناقد الموضة اللبناني باتريك خليل إن إطلالة الفنانة درة خلال مشاركتها في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي تميزت بالبساطة والأناقة، ووصفها بأنها إطلالة كلاسيكية "بلا مجهود".

وأوضح "خليل"، في مقطع فيديو نشره عبر قناته على منصة "يوتيوب"، أن فستان درة المستوحي من فكرة الورود جذب الأنظار بتصميم الكورساج ورسم الخصر.

وأشار أيضا إلى أن التنسيق بين الفستان والمجوهرات وتسريحة الشعر جاء متكاملا وأبرز جمال الإطلالة.