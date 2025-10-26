بينهن هنادي مهنا.. نجمات تألقن بإطلالات "سندريلا" في ختام الجونة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

في ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة، تألقت العديد من النجمات بإطلالات ساحرة ومميزة على السجادة الحمراء، من الفساتين الطويلة المنفوشة إلى التصاميم المزينة بالتطريزات.

فيما يلي، إليكم أجمل إطلالات النجمات في ختام مهرجان الجونة السينمائي:

هنادي مهنا

ظهرت الفنانة هنادي مهنا بفستان أحمر طويل بتصميم "الكب" مزود باكستنشن من الجلد، واعتمدت مكياجا ترابيا مع أحمر شفاه بدرجات النيود، وتسريحة شعر منسدلة على الكتفين، ونسقت الإطلالة مع مجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

بسنت شوقي

تألقت الفنانة بسنت شوقي بفستان طويل منفوش من أسفل من قماش الستان باللون الأبيض، مزود باكستنشن أنيق، واعتمدت مكياجا ترابيا ناعما وتسريحة شعر منسدلة على الكتفين.

يسرا

خطفـت الفنانة يسرا الأنظار بفستان وردي طويل بتصميم "أوف شولدر" مزين بتطريزات ومنفوش من الأسفل، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين، واعتمدت مكياجا ترابيا ناعما، ونسقت الإطلالة مع كلاتش فضي.

نيللي كريم

ارتدت الفنانة نيللي كريم فستانا طويلا بتصميم "الكب" مزج بين اللونين الأسود والنبيتي ومزين بتطريزات لامعة، وأكملت الإطلالة بتسريحة شعر مرفوعة ومكياج بدرجات النيود.

مريم الخشت

ظهرت الفنانة مريم الخشت بفستان أسود طويل بقصة "الكب"، مع مكياج ترابي وأحمر شفاه بدرجات النيود، وتسريحة شعر مرفوع للأعلى، وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

ليلى علوي

ارتدت الفنانة ليلى علوي فستانا أبيض طويلا مزينا بأكمام مطرزة، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر مرفوعة، وزينت إطلالتها بمجوهرات بسيطة من عقد وخاتم وحلق.

رانيا منصور

اختارت الفنانة رانيا منصور فستانا طويلا باللون الوردي بقصة "الكب"، مع مكياج ترابي وأحمر شفاه بدرجات النيود، وتسريحة شعر مرفوعة للأعلى، بينما أكملت الإطلالة بمجوهرات تتكون من كوليه وخاتم وأسورة.

كندة علوش

ارتدت الفنانة كندة علوش فستانا طويلا وفضفاضا باللون البرتقالي، مع حقيبة سوداء ومكياج ترابي وأحمر شفاه بدرجات النيود، وتركت شعرها منسدلا.

لينا صوفيا

ظهرت الفنانة لينا صوفيا بفستان أصفر طويل مزين بتطريزات لامعة من الأعلى وبقصة واسعة من الأسفل، واعتمدت مكياجا ناعما وتسريحة شعر مرفوعة، مع مجوهرات تتكون من حلق وخاتم.

لقاء الخميسي

ارتدت الفنانة لقاء الخميسي فستانا طويلا بتصميم "أوف شولدر" باللون البني اللامع، واعتمدت مكياجا ترابيا وأحمر شفاه بدرجات النيود، وتركت شعرها منسدلا على الكتفين، وزينت الإطلالة بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

داليا شوقي

اختارت الفنانة داليا شوقي فستانا طويلا شفافا باللون الأزرق بقصة "الكب" ومزين بتطريزات لامعة، مع مكياج ناعما وتسريحة شعر مرفوعة، ونسقت الإطلالة مع مجوهرات من حلق وخاتم وعقد.