كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

أشاد ناقد الموضة اللبناني، باتريك خليل، بإطلالة الفنانة نيللي كريم خلال فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي، مشيرا إلى أناقتها الطبيعية وأسلوبها يضيفان قيمة لأي فستان ترتديه.

وأضاف في مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" أن الفستان الأسود المطرز من تصميم "طوني ورد" تميز بحركة الكتف والكم، مشيدا بتنسيق الشعر والأقراط مع الإطلالة.

كما أشار إلى أن توزيع التطريز اللامع على الفستان كان يحتاج إلى تعديل، موضحا أن زيادة كثافة التطريز تدريجيا لمسافة حوالي 20 سم كانت ستعزز من تأثيره البصري، وستبرز فخامة الفستان الشفاف بشكل أفضل.