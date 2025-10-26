إعلان

ناقد موضة يشيد بإطلالة نيللي كريم ويكشف سر أناقة فستانها الأسود في الجونة

كتب : مصراوي

04:30 م 26/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    نيللي كريم (4)
  • عرض 8 صورة
    نيللي كريم (3)
  • عرض 8 صورة
    نيللي كريم (4)
  • عرض 8 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 8 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 8 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 8 صورة
    نيللي كريم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

أشاد ناقد الموضة اللبناني، باتريك خليل، بإطلالة الفنانة نيللي كريم خلال فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي، مشيرا إلى أناقتها الطبيعية وأسلوبها يضيفان قيمة لأي فستان ترتديه.

وأضاف في مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" أن الفستان الأسود المطرز من تصميم "طوني ورد" تميز بحركة الكتف والكم، مشيدا بتنسيق الشعر والأقراط مع الإطلالة.

كما أشار إلى أن توزيع التطريز اللامع على الفستان كان يحتاج إلى تعديل، موضحا أن زيادة كثافة التطريز تدريجيا لمسافة حوالي 20 سم كانت ستعزز من تأثيره البصري، وستبرز فخامة الفستان الشفاف بشكل أفضل.

نيللي كريم اطلالة نيللي كريم مهرجان الجونة اطلالات الجونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"رموه في الترعة؟".. حقيقة اعتداء الأهالي على نائب سابق بالبحيرة
- متحدث الخارجية الأمريكية يوضح لمصراوي موقف ترامب من المفاوضات مع إيران
جريمة تهز فيصل.. مأساة طفلة نامت بجوار شقيقها المقتول ولم تستيقظ
يوم افتتاح المتحف الكبير.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
كيف تحمي حساباتك من السطو أو الاختراق؟ 9 نصائح من البنك الأهلي