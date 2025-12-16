وجّه محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، نصيحة للعملاء بشأن أفضل أنواع الشهادات المتاحة بالبنك لاستثمار أموالهم أو إعادة استثمار مدخراتهم في الشهادات التي حان أجل استحقاقها بأسعار فائدة مرتفعة قبل الخفض المحتمل.

وأوضح، خلال مداخلة في برنامج المصري أفندي مع الإعلامي محمد علي خير، أن الوقت الحالي تتوافر فيه شهادات ادخار لمدة ثلاث سنوات بنوعين رئيسيين بسعر عائد مرتفع.

النوع الأول شهادة بعائد متدرج، حيث تمنح 23% في السنة الأولى، و18.5% في السنة الثانية، و14% في السنة الثالثة، ويبلغ متوسط العائد خلال مدة الشهادة نحو 17%.

أما النوع الثاني فهو شهادة بعائد ثابت يبلغ 17% سنويًا لمدة ثلاث سنوات دون أي تغيير، ويُصرف العائد شهريًا، وفق ما قاله الإتربي.

ويرى الإتربي أن الاستثمار في الشهادة ذات العائد المتدرج يُعد خيارًا مناسبًا، إذ يستفيد العميل من العائد المرتفع في السنة الأولى قبل أي خفض محتمل في أسعار الفائدة، ثم يستمر في الحصول على عائد جيد خلال باقي مدة الشهادة، خاصة أن متوسط العائد قريب جدًا من عائد الشهادة الثابت، بل يزيد عليه قليلًا.

وقال الإتربي "إذا كان العميل يهدف إلى تحقيق أعلى استفادة خلال السنة أو السنتين الأولى، فإن الشهادة المتدرجة تكون الخيار الأفضل، أما إذا كان يفضل الاستقرار التام وعدم تغيّر العائد طوال مدة الاستثمار، فيمكنه اختيار الشهادة ذات العائد الثابت 17%."

كما نصح المواطنين الذين حلّ موعد استحقاق شهاداتهم بإعادة ربطها في الوقت الحالي للاستفادة من الأسعار السائدة قبل أي تغييرات محتملة.

وأشار الإتربي إلى أنه بالنسبة لمن لا يرغب في ربط أمواله لفترات طويلة، توجد صناديق استثمار تتيح مرونة السحب في أي وقت، إلا أن عائدها غير ثابت ولا يضمن الاستمرار على المستوى المرتفع نفسه.