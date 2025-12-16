تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عمرو أديب يسأل: هل السوق المصري "نايم"؟

تساءل الإعلامي عمرو أديب، حول ما إذا كان السوق المحلي يشهد ركودًا أو حالة من الخمول.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "هل هناك ركود في السوق المصرية؟"، مشيرًا إلى أن الركود كلمة معقدة.

وزير الزراعة يكشف حقيقة الاتجاه لتصدير كلاب الشوارع لأغراض الطعام

نفى الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ما يتردد بشأن تصدير كلاب الشوارع إلى دول تسمح بأكلها.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون": "بغرض الأكل بصراحة مش هيحصل.. لا ولا.. في حاجتين مش هيحصلوا: لا بغرض الأكل ولا إن احنا نقتل الكلاب أو نسممها"، مؤكدًا أن هذا النوع من التصرفات غير وارد.

تحذيرات من أمطار ورياح نشطة وبرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض الجوي

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن عددا من المناطق في مصر تأثرت بمنخفض جوي.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، إلى أن هذا المنخفض تسبب في أمطار غزيرة وفيضانات بمناطق المغرب وبلاد الشام.

نقيب الفلاحين: انخفاض محصول الطماطم في مصر بسبب "سوسة الأوراق"

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن انتشار سوسة حفار الأوراق تسبب في تشويه ثمرة الطماطم وتقليل جودتها وإنتاجها، موضحًا أنه يطمئن المواطنين أن هذه الحشرة لا تشكل أي خطورة على صحة الإنسان، وأن الطماطم المصابة صالحة للاستهلاك.

وأشار حسين أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن انخفاض محصول الطماطم الفترة الماضية كان غير طبيعي وتسبب في خسائر كبيرة للفلاحين، نتيجة زيادة المزارعين في زراعة كميات كبيرة مقارنة بالطلب، وهو ما ساهم في الأزمة الحالية.

متحدث الوزراء يرد على أنباء حول زيادة أسعار الكهرباء والسلع يناير المقبل



أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عدم وجود أي نية لزيادة أسعار الكهرباء خلال شهر يناير 2026.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة "النهار": "نفس الموقف ما زال ساريًا"، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أشار سابقًا إلى أنه لا توجد أي زيادة في الأسعار في الوقت الحالي.