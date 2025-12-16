مليون دولار وتأشيرات لأهله.. عمرو أديب يحتفي ببطولة أحمد الأحمد

أشاد الإعلامي عمرو أديب، ببطولة أحمد الأحمد المواطن الاسترالي من أصول سورية؛ خلال حادث الهجوم المسلح بسيدني بأستراليا.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "احمد الأحمد هاجم أحد المسلحين الذي كان يطلق النار على الجماهير في حفل الجالية اليهودية واستولى على بندقيته بيديه العاريتين".

وأضاف أديب أن الأحمد، وهو من أصول سورية وصل إلى أستراليا عام 2006، أصيب بـ6 رصاصات خلال مواجهته للمسلحين، مما قد يجعله معاقًا لفترة طويلة.

وتابع أن المجتمع الأسترالي استجاب بشكل سريع، حيث تمكن من جمع مليون دولار أسترالي (ما يعادل 750 ألف دولار أمريكي) له خلال 48 ساعة فقط عبر مناشدة لجمع التبرعات، مشيرًا إلى أن المجتمع الأسترالي أطلق مناشدة لتسهيل لم شمل أسرة البطل، حيث يرغبون في إحضار شقيقيه المقيمين في ألمانيا وبلجيكا ليكونوا إلى جانبه أثناء رحلة علاجه.

ولفت عمرو أديب إلى أن هذه البطولة حظيت بتقدير رسمي وشعبي كبير، حيث أشاد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيًا، كما زاره رئيس وزراء أستراليا في المستشفى.

وأضاف أن أحمد الأحمد أصبح غلاف مجلة "التايم" أو "نيوزويك" كأهم مواطن لعام 2025.

وأكد أن هذه الشجاعة "نادرة" وتستحق كل التقدير، خاصة وأنها صدرت عن شاب ليس من أبناء البلد ولا ينتمي إلى الديانة نفسها التي ينتمي إليها معظم ضحايا الهجوم.