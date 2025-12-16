إعلان

وزير التموين يكشِف حقيقة "أزمة الزيت" ويوضح الموقف الحالي لمخزون السلع

كتب : حسن مرسي

01:36 ص 16/12/2025

الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تواصل التزامها بتوفير السلع التموينية الأساسية لنسبة كبيرة من المواطنين.

وقال فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية": "يجب أن نعلم أنه حتى هذه اللحظة الدولة ملتزمة بتوفير السلع التموينية"، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من الشعب يعتمد على المجمعات الاستهلاكية.

وأضاف وزير التموين أن الوزارة تعمل على تطوير الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال تحديث المجمعات الاستهلاكية وإطلاق العلامة التجارية "كاريون".

وتابع الوزير: "أطلقنا علامة تجارية كاريون.. عندنا أكثر من 1060 منفذ حول الجمهورية"، موضحًا أن هذه المنافذ تقدم خدمة متميزة بأسعار جيدة وقريبة من المواطن بغض النظر عن دخله.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى آلية "أسواق اليوم الواحد" كأحد أدوات ضبط الأسعار، مؤكدًا أنها حققت نجاحاً كبيراً.

وأوضح أنه تم تنفيذ أكثر من 500 سوق حتى الآن، حيث تقل الأسعار فيها عن السوق الخارجي بنسبة تصل إلى 30%، كما أنها تشكل فرصة للصغار المنتجين والمزارعين للوصول مباشرة إلى المستهلك.

وفيما يخص توافر السلع، أكد الوزير أنه لا توجد أزمة في الزيت، مشيراً إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع بشكل عام يصل إلى 6 أشهر، وبالنسبة للزيت بشكل خاص "يفوق الخمسة أشهر ونصف".

وأضاف أن الوزارة تتابع ملف الذهب وتقوم بدورها الرقابي عبر مصلحة الدمغة والموازين التابعة لها، ونفى وجود ظاهرة "ذهب مغشوش" بالشكل المذكور في بعض التقارير.

شريف فاروق أزمة الزيت وزير التموين عمرو أديب

