توجيهات عاجلة من محافظ قنا بشأن حادث انقلاب ميكروباص في ترعة- صور



قنا- عبدالرحمن القرشي:

انتشلت قوات الإنقاذ والحماية المدنية جثتين، بينما تم إنقاذ 4 مصابين في حالة حرجة إثر حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة أمام قرية الجبلاو.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بقرية الجبلاو بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين إصابة عددا من الركاب، إذ جرى انتشالهم من موقع الحادث ونقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، وبيان أسباب وملابسات الحادث.