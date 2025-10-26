إعلان

"غير مناسبة لعمرها".. خبير موضة ينتقد إطلالة مايان السيد في الجونة

كتب : مصراوي

02:30 م 26/10/2025
كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

علق ناقد الموضة اللبناني، باتريك خليل، على إطلالة الفنانة مايان السيد خلال فعاليات اليوم السادس من الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي.

وفي فيديو نشره على قناته بـ "يوتيوب"، أضاف أن الفستان الأزرق كان أنيقا ومناسبا، لكنه أشار إلى أن العقد الذي ارتدته كبيرا جدا وغير ملائم لعمرها.

مايان السيد اطلالة مايان السيد مهرجان الجونة اطلالات الجونة

