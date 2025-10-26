شيرين رضا.. 20 صورة للنجمات بفساتين باللون الأسود في الجونة

ناقد موضة يعلق على إطلالات بسنت شوقي في مهرجان الجونة

"غير مناسبة لعمرها".. خبير موضة ينتقد إطلالة مايان السيد في الجونة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

شهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، تألق النجمات بإطلالات باللون الأسود، الذي سيطر على السجادة الحمراء هذا العام بتصاميم متنوعة جمعت بين الأناقة والجرأة.

في هذا الصدد، نستعرض لكم أبرز إطلالات النجمات بالأسود في مهرجان الجونة:

إلهام شاهين

اختارت الفنانة إلهام شاهين فستانا أسود طويلا شفافا من الأسفل، جاء بتصميم ضيق يبرز ملامح القوام، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، مع تسريحة شعر مرفوعة، وأكملت إطلالتها بقفازات سوداء ومجوهرات مكونة من عقد، وحلق، وخاتم.

ركين سعد

ظهرت الفنانة ركين سعد بفستان أسود طويل مزين بتطريزات فضية عند الجزء العلوي، ومع مكياج بسيط وشعر كيرلي منسدل.

جيهان الشماشرجي

تألقت الفنانة جيهان الشماشرجي بفستان أسود طويل بتصميم "كت"، مزين تطريزات فضية أنيقة، واختارت تسريحة الشعر المرفوع التي أبرزت ملامحها.

بسمة داوود

ارتدت الفنانة بسمة داوود فستانا أسود بتصميم "كت" طويل، ونسقته مع حقيبة صغيرة باللون الفضي لتضيف لمسة من الأناقة إلى إطلالتها.

هنا شيحة

أطلت الفنانة هنا شيحة بفستان أسود طويل شفاف عند منطقة الخصر، وظهرت بتسريحة ذيل الحصان البسيطة، مع وضع مكياج بدرجات ألوان النيود.

نيللي كريم

لفتت الفنانة نيللي كريم الأنظار بفستان أسود بتصميم "الميرميد" الجريء، تميز بأنه شفافا أحد الجانبين، واختارت مكياجا ناعما وتسريحة شعر مرفوعة.

شيرين رضا

أبهرت الفنانة شيرين رضا الحضور بفستان أسود قصير بتصميم الكم الواحد، ونسقته مع كلاتش أحمر وحذاء ذهبي، بينما اعتمدت مكياجا هادئا بألوان النيود.

أمينة خليل

تألقت الفنانة أمينة خليل بفستان أسود لامع بتصميم "ميتالك" برقبة مربعة، ضيق من الأعلى ومنفوش من الأسفل، مع تسريحة شعر مرفوعة ومكياج ناعم، وأكملت الإطلالة بمجوهرات ماسية فاخرة.

مي سليم

اختارت الفنانة مي سليم فستانا أسود طويلا بتصميم "أوف شولدر"، ونسقته مع حذاء أسود وتسريحة شعر مرفوعة، وزينت الإطلالة بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم.

ميس حمدان

أطلت الفنانة ميس حمدان بإطلالة جريئة بفستان أسود طويل ضيق مع فتحة ساق جانبية، وجاء التصميم بصيحة "الكب" بحمالة واحدة ومن دون أكمام، واعتمدت مكياجا هادئا وتسريحة شعر قصيرة، وأكملت الإطلالة بكلاتش فضي أنيق.