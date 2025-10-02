أنوثة طاغية.. زينة تتألق في أحدث ظهور لها بهذه الإطلالة

أطلت زينة بفستان قصير باللون الأصفر الزاهي، بتصميم بسيط وراقي من دون أكمام، يبرز رشاقتها ويمنحها لمسة من الأناقة الصيفية المشرقة.

ونسّقت مع الإطلالة حذاء بكعب عالٍ باللون الأصفر أيضًا، ما أضفى تناغمًا رائعًا بين ألوان الإطلالة وجعلها أكثر إشراقًا.

فاختارت من الاكسسورات عقدًا ذهبيًا بسيطًا مع أقراط دائرية أنيقة، أضافت لمسة من الفخامة دون مبالغة.

واعتمدت تسريحة شعر منسدل ناعم ومكياجًا ناعمًا بألوان دافئة تناسب لون الفستان، لتظهر بإطلالة أنثوية جذابة تجمع بين الأناقة والبساطة.