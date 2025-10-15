إعلان

خطفت الأنظار بالأبيض.. ملكة جمال لبنان 2025 بإطلالة ساحرة

كتب : أسماء مرسي

05:00 م 15/10/2025
خطفت ملكة جمال لبنان 2025، بيرلا حرب، الأنظار بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت بيرلا مرتدية بدلة باللون الأبيض ونسقت أسفلها توب بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية يتناسب مع بشرتها.

واختارت بيرلا أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم، وقلادة وأسورة.

ودائما ما تخطف ملكة جمال لبنان أنظار محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الجذابة والأنيقة، التي تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة، والملابس الكاجوال.

