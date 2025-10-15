هند عبد الحليم بفستان جريء وقصير.. ما سر اللوك؟

تألقت الفنانة هند عبد الحليم بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت هند مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون الأسود بقصة "الأوف شولدر".

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

واختارت هند أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع الإطلالة حذاء أنيق باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وقلادة.

وفقا لموقع "Quora"، اللون الأسود في عالم الموضة رمزا للأناقة والرقي، ويمنح من ترتديه إطلالة جذابة، كما أنه لونا مرنا في التنسيق، حيث يمكن إبراز جماله بإكسسوارات بسيطة كما فعلت الفنانة هند عبد الحليم.