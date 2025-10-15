إعلان

بعد تتويجها.. 15 صورة ومعلومات عن الفائزة بلقب ملكة جمال الكاميرون 2025

كتب : شيماء مرسي

02:30 م 15/10/2025
توجت نورا رايسا نجيكام بلقب ملكة جمال الكاميرون 2025 خلال الحفل الذي أقيم في قصر بوليفالنت دي سبورت في ياوندي.

وخطفت نورا الأنظار بإطلالتها الجريئة خلال الحفل، حيث ارتدت فستان طويل جريء "كت" باللونين الأزرق والفضي مكشوف عند منطقة الصدر ومزينا بالتطريزات بالكامل.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، وركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت نورا أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وفي هذا الصدد، يستعرض "مصراوي" أبرز معلومات عن نورا رايسا نجيكام بلقب ملكة جمال الكاميرون 2025، وفقا لـ "missworld".

-ولدت في مدينة ياوندي بالكاميرون.

-تبلغ من العمر 25 عاما.

-تدافع نورا عن التعليم ودعم ضحايا العنف.

-نالت إعجاب لجنة التحكيم بالتزامها بالقضايا الاجتماعية.

-تهدف نورا إلى توفير فرص تعليمية ومساعدة قانونية ودعم نفسي للنساء والفتيات.

-ستشارك في مسابقة ملكة جمال العالم في نسختها الخامسة والسبعين عام 2026.

-تعمل كعارضة أزياء منذ عام 2019 إلى 2023.

-يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 18.7 ألف ألف متابع.

-دائما تخطف أنظار متابعيها على موقع إنستجرام بأناقتها وإطلالتها الجريئة.

-اهتمامها بالموضة بدأ في سن مبكر.

-في عام 2024 تم انتخابها كملكة جمال منطقة الشمال.

-أسست مؤسسة NOUNJI التي تهدف لمكافحة العنف ضد النساء.

ملكة جمال الكاميرون نورا رايسا نجيكام قصر بوليفالنت

