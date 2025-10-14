إعلان

هيفاء وهبي بلوك جريء.. كيف نسقت إطلالتها؟

07:29 م 14/10/2025
    الفنانة هيفاء وهبي
    الفنانة هيفاء وهبي

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، ارتداء فستان باللون البينك يعد خيارا مميزا ومثاليا حيث يضفي لمسة من الجاذبية والأناقة على الإطلالة.

وتألقت هيفاء بفستان قصير باللون البينك بأكمام مصنوعة من التل ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت هيفاء تسريحة الشعر المرفوع لأعلى طريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وزينت يارا إطلالتها باكسسوارات ماسية مكونة من حلق وخاتم وسلسلة.

ونسقت هيفاء مع إطلالتها حقيبة باللون البترولي.

الفنانة هيفاء وهبي هيفاء وهبي على إنستجرام غطلالة هيفاء وهبي هيفاء وهبي بفستان بينك

