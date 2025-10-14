هيفاء وهبي بلوك جريء.. كيف نسقت إطلالتها؟

"الأزرق يليق بها".. 7 صور ومعلومات عن إطلالة يارا

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، ارتداء فستان باللون البينك يعد خيارا مميزا ومثاليا حيث يضفي لمسة من الجاذبية والأناقة على الإطلالة.

وتألقت هيفاء بفستان قصير باللون البينك بأكمام مصنوعة من التل ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت هيفاء تسريحة الشعر المرفوع لأعلى طريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

