هيدي كرم بإطلالة جذابة.. كيف نسقت اللوك؟

ظهرت الفنانة هيدي كرم بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، المكياج الناعم يمنح المرأة مظهرا جذابا وإشراقة طبيعية، كما فعلت الفنانة هيدي كرم.

وارتدت هيدي قميص أنيق متعدد الألوان ونسقت مع إطلالتها توب باللون البيج.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت هيدي أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.