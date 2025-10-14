إعلان

هيدي كرم بإطلالة جذابة.. كيف نسقت اللوك؟

كتب : شيماء مرسي

05:32 م 14/10/2025

الفنانة هيدي كرم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت الفنانة هيدي كرم بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، المكياج الناعم يمنح المرأة مظهرا جذابا وإشراقة طبيعية، كما فعلت الفنانة هيدي كرم.

وارتدت هيدي قميص أنيق متعدد الألوان ونسقت مع إطلالتها توب باللون البيج.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت هيدي أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

564292850_18536955166011624_2956085656294085561_n

الفنانة هيدي كرم هيدي كرم على إنستجرام إطلالة هيدي كرم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| صندوق النقد يرفع توقعاته لاتساع نمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الحالي
بعد اتفاقية غزة.. هل تأثرت البورصة المصرية إيجابيًا؟ خبراء توضح