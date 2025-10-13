روبي تتألق بفستان قصير وجريء.. لماذا اختارت اللون الأحمر؟

6 صور ومعلومات عن إطلالة يارا السكري في أحدث ظهور

تألقت الفنانة روبي بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، يمنح اللون الأحمر المرأة قوة وجاذبية وأناقة، كما إنه يمكن تتسيقه مع الأحذية والحقائب بالألوان المحايدة.

وأطلت روبي بفستان قصير "كت" باللون الأحمر مزينا بالتطريزات باللون الفضي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

وزينت روبي إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم.

واختارت روبي أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

ونسقت روبي مع إطلالتها حذاء باللون الأحمر.