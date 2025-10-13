إعلان

"جاذبية اللون الأسود".. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالتها

كتب : شيماء مرسي

04:41 م 13/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    نسرين طافش (1)
  • عرض 7 صورة
    نسرين طافش (7)
  • عرض 7 صورة
    نسرين طافش (4)
  • عرض 7 صورة
    نسرين طافش (3)
  • عرض 7 صورة
    نسرين طافش (5)
  • عرض 7 صورة
    نسرين طافش (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة نسرين طافش بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وأطلت نسرين بفستان قصير وجريء بقصة الكب باللونين الأسود والأبيض.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وزينت دنيا إطلالتها باكسسوارات مكونة من ساعة يد وخاتم وحلق.

واختارت نسرين أن تترك شعرها الويفي على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

ونسقت نسرين مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة وحذاء باللون الأبيض.

ودائما ما تخطف نسرين طافش أنظار محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الجذابة والأنيقة وأيضا الجريئة، التي تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة، والملابس الكاجوال.

اللون الأسود نسرين طافش تخطف الأنظار إطلالتها

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| المتحدث العسكري يكشف تفاصيل الانفجارات التي شعر بها سكان الهايكستب
ترامب من شرم الشيخ: الرئيس السيسي زعيم قوي وتجمعنا صداقة قوية