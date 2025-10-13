"جاذبية اللون الأسود".. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالتها

6 صور ومعلومات عن إطلالة يارا السكري في أحدث ظهور

تألقت الفنانة نسرين طافش بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وأطلت نسرين بفستان قصير وجريء بقصة الكب باللونين الأسود والأبيض.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وزينت دنيا إطلالتها باكسسوارات مكونة من ساعة يد وخاتم وحلق.

واختارت نسرين أن تترك شعرها الويفي على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

ونسقت نسرين مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة وحذاء باللون الأبيض.

ودائما ما تخطف نسرين طافش أنظار محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الجذابة والأنيقة وأيضا الجريئة، التي تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة، والملابس الكاجوال.