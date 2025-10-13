إعلان

"سحر اللون الأبيض".. دنيا سامي بإطلالة أنيقة

كتب : مصراوي

03:55 م 13/10/2025
    دنيا سامي (4)
    دنيا سامي (2)
    دنيا سامي (3)

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت دنيا سامي بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ووفقا لـ "instyle"، يتميز اللون الأبيض بأنه يناسب مختلف ألوان البشرة، كما أنه يضفي لمسة أنيقة عند تنسيقه مع الإكسسوارات، كما فعلت الفنانة دنيا سامي.

وأطلت دنيا بقميص أنيق باللون الأبيض يناسب قوامها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وزينت دنيا إطلالتها باكسسوارات مكونة من سلسلة وأسورة وخاتم.

واختارت دنيا أن تترك شعرها الكيرلي على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الأنيقة.

دنيا سامي إطلالة أنيقة إنستجرام

