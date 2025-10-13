مريم الجندي بلوك كاجوال.. سر الإطلالة

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة مريم الجندي بإطلالة كاجوال، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وأطلت مريم بـ توب كت باللون الأبيض ونسقت مع إطلالتها بنطلون جينز، من تصميم "beindie".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بواسطة الميكب أرتيست شريهان أشرف.

وزينت مريم إطلالتها باكسسوارات مكونة من سلسلة وحلق وخاتم، من تصميم "znvabyz".

واختارت مريم أن تترك شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الكاجوال، بواسطة مصفف الشعر فادي محسن.