6 إطلالات لنجمات عربيات تصدرن التريند في 2025

مع نهاية عام 2025 وحتى أشهره الأخيرة، نجحت مجموعة من النجمات العربيات في تصدر التريند وحركات البحث، وبإطلالات جريئة وفاخرة لفتت أنظار الجمهور والإعلام، من الرياض إلى كان وصولًا إلى نيويورك، كانت الأناقة عنوانًا بارزًا، والتنوع سمة مشتركة.

نستعرض في التقرير التالي وفق موقع "مصراوي"، أبرز 6 إطلالات حدثت ضجة هذا العام ولاقت إعجاب الجمهور.

نادين نجيم حفل Joy Awards 2025 بالرياض

ارتدت فستان أسود أنيق من دار Giambattista Valli Paris، بتفاصيل من الدانتيل الراقي وفيونكة عند الصدر.

إطلالة جمعت بين الفخامة والبساطة؛ اللون الأسود منحها رصانة وأناقة خالدة، فيما أضاف الدانتيل والفيونكة لمسة أنثوية ملفتة. تصدرت صورتها مواقع التواصل والإعلام بعد الحفل مباشرة.

رزان جمال Joy Awards 2025

الفستان أسود كلاسيكي من Dior، مع مجوهرات فاخرة من Cartier.

اختارت الأسود الأيقوني من Dior منحها إطلالة قوية، بينما أضافت المجوهرات الفاخرة من Cartier قيمة بصرية جعلتها محط الأنظار على السجادة الخزامية.

ياسمين صبري Joy Awards 2025

ضمن عشرات الإطلالات التي شهدها الحفل، اختارت تصاميم درامية من حيث الألوان والقصات.

ياسمين دائمًا ما تثير التفاعل بأسلوبها الدرامي في اختيار الألوان والتصاميم إطلالتها هذا العام لاقت تداولًا واسعًا لأنها مزجت بين الفخامة والألوان القوية، مع تنسيق مثالي للمجوهرات.

أمينة خليل مهرجان كان السينمائي 2025

الفستان من تصميم Rami Kadi Couture بلون وردي باهت (Blush Pink Lurex)، مع جسد مشكّل (sculpted bodice) وتفاصيل من الريش في النهاية.

جمعت بين الفخامة العالية والأنوثة الناعمة، حيث أضاف الريش واللون الوردي الهادئ لمسة رومانسية، جعلتها من أكثر النجمات العربيات بروزًا على السجادة الحمراء العالمية.

يسرا – مهرجان كان السينمائي 2025

الفستان من توقيع Rami Kadi Couture أيضًا، باللون الأحمر الفاقع (Flame-Scarlet)، مع قصّة Draping غير متماثلة.

أثبتت يسرا أن الخبرة والحضور القوي يضاعفان من تأثير الإطلالة، اللون الأحمر اللافت والتصميم العصري من Rami Kadi جعلاها حديث الإعلام العالمي، مؤكدة مكانتها كأيقونة للموضة.

إيمان همام – Met Gala 2025

الإطلالة عبارة عن بدلة رسمية بيضاء من تصميم Magda Butrym، ضاغطة عند الخصر، بأكتاف مشكلة وسروال واسع، مع قميص أسود وربطة عنق منقّطة. استكملت اللوك بقبعة مزينة بالريش.

الإطلالة كسرت الصورة النمطية للنجمة العربية في الحفلات الكبرى، إذ فضّلت البدلة الرسمية بدل، والتنسيق الذكي بين الأبيض والأسود، إلى جانب الأكسسوارات القوية، جعلها الأكثر تميزًا في الحفل العالمي.

