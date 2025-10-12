بإطلالة أنيقة.. ملك زاهر تخطف الأنظار- سر ارتداء اللوك

لبلبة تتصدر المشهد.. أحدث إطلالات نجمات الفن ضمن إعلان المكرمين في مهرجان

أطلت ملك زاهر بإطلالة أنيقة وراقية خلال مشاركتها مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

واختارت فستان أخضر داكن (أقرب للزمردي)، بقصة أنثوية تبرز الخصر وتُجسد الرقي، مزين بتطريزات فاخرة من الخرز اللامع على الأكتاف والخصر، ما يضيف لمسة فاخرة دون مبالغة.

يبدو من قماش مشدود ناعم (ربما شيفون مطاطي أو جورجيت)، يضفي على القوام تحديدًا وأناقة.

واختارت مكياج ناعم وطبيعي، يركز على الإشراقة والبشرة المضيئة، مع إبراز العيون بالرموش الكثيفة، والشفاه بلون نيود دافئ.

واختارت تسريحة شعر نصف مرفوعة، ناعمة ومنسدلة على الأكتاف، تعزز الطابع الأنثوي الكلاسيكي، وتُبرز ملامحها الناعمة.

دلالات اللوك وفق صيحات الموضة العالمية مثل فوج:

عودة للزمن الجميل:

الإطلالة تحمل طابع "الأفلام المصرية القديمة" فعلاً من حيث بساطة الألوان، فخامة التطريز، وأناقة الشعر والماكياج، وكأنها مستوحاة من نجمات الزمن الجميل مثل فاتن حمامة أو لبنى عبد العزيز.

سر اختبار اللون

اللون الأخضر الداكن:

يوحي بالثقة، والهدوء، والفخامة لون ملوكي يعطي حضوراً قوياً دون صخب.