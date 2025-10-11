بصيحة الظهر المكشوف.. 7 صور ومعلومات عن إطلالة يارا السكري

الأبيض يليق بها.. ندى كوسا تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور

20 صورة.. أجرأ إطلالات النجمات في الدورة السابقة لمهرجان الجونة السينمائي

إعادة الألبوم

تابعنا على



كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة يارا السكري بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت يارا مرتدية فستان طويل مزيج من اللونين الأبيض والأسود، بقصة ضيقة ومكشوفا عند منطقة الظهر.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع الإطلالة حذاء أنيق باللون الذهبي اللامع.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ذهبية مكونة من أقراط طويلة، وقلادة.

تفاصيل الإطلالة:

الفستان من الماركة التجارية الشهيرة "HOYE".

المجوهرات من تصميم دار مجوهرات محمود السرجاني.