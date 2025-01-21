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غير مناسبة إطلاقا.. ناقد موضة يعلق على إطلالة درة - 7 صور

06:18 م الثلاثاء 21 يناير 2025
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كتبت- شيماء مرسي

وصف ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" إطلالة الفنانة درة قائلا: " إطلالتها عادية جدا خاصة أن درة دائما تظهر بإطلالات ساحرة ومميزة، ولكن في هذا المهرجان ظهرت بفستان غير موفق".

وتابع حنا: "الفستان لم يكن الأفضل في الحفل، حتى مقارنة بفساتين درة السابقة".

وأضاف: "التناقض بين لون الفستان والبطانة واضح جدا، مما يقلل من جمال الإطلالة".

وأعطى ناقد الموضة اللبناني الإطلالة 6/10.

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