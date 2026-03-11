قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتزم استخدام احتياطي النفط الاستراتيجي للولايات المتحدة في محاولة لخفض أسعار النفط التي ارتفعت بسبب الحرب مع إيران.

ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا

وفي وقت سابق، قال ترامب، إن الحرب على إيران "ستنتهي قريباً"، مضيفًا: "عندما أريد أن تنتهي فستنتهي".

وفي تصريحات لموقع "أكسيوس" الأمريكي، أوضح ترامب أنه لم يتبق عملياً الكثير من الأهداف لضربها داخل إيران.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن العمليات العسكرية تسير وفق ما وصفه بخطة ناجحة.

ترامب عن حرب إيران: تسير بشكل رائع

وأضاف ترامب: "الحرب تسير بشكل رائع، نحن متقدمون كثيراً على الجدول الزمني، وقد ألحقنا أضراراً أكبر مما كنا نعتقد ممكناً، حتى مقارنة بالخطة الأصلية التي كانت تمتد لستة أسابيع".