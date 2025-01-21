4 فيتامينات تساعد على زيادة خصوبة الرجال

أشار الدكتور الروسي باتور جونشيكوف، أخصائي أمراض الجهاز البولي والذكورة، إلى أهمية الفيتامينات والمعادن في الحفاظ على وظائف الجسم الحيوية وتعزيز خصوبة الرجال، وفقا لصحيفة "Gazeta" الروسية.

فيتامين سي

يعتبر فيتامين سي من أقوى مضادات الأكسدة، حيث يحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

وبالنسبة للرجال، يُسهم هذا الفيتامين في تعزيز صحة الحيوانات المنوية من خلال زيادة عددها وحركتها وتحسين جودتها، الأمر الذي يرفع من فرص الإخصاب.

فيتامين د

يساعد هذا لفيتامين على دعم الصحة الجنسية، لذا، ينصح الخبراء بضرورة الحصول على كمية كافية من فيتامين د من خلال التعرض لأشعة الشمس أو تناول الأطعمة الغنية به مثل الأسماك الدهنية وصفار البيض.

فيتامين B

تؤدي مجموعة فيتامينات B، وخاصة الفيتامينان B6 وB12، دورا حيويا في عملية إنتاج ونضوج الحيوانات المنوية.

كما تُسهم في تحسين مستوى الطاقة العامة، ولذلك، فإن نقص هذه الفيتامينات قد يؤدي إلى مشاكل في الخصوبة وانخفاض جودة السائل المنوي.

فيتامين E

من مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الحيوانات المنوية من التلف، بالإضافة إلى ذلك، يُسهم هذا الفيتامين في تحسين الدورة الدموية، ما يعزز الوظيفة الجنسية.

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