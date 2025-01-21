حليب الشوفان أم اللوز.. أيهما أفضل لخسارة الوزن؟

حليب الشوفان أو اللوز من المشروبات المحببة لدى الكثيرون، يتمتع كلاهما بمذاق لذيذ واحتوائهما على نسبة عالية من الكالسيوم والعناصر الغذائية الأخرى، ولكن، أيهما أفضل لإنقاص الوزن؟

أوجه التشابه بينهما

كلا النوعين من الحليب النباتي يعتبر خاليا من اللاكتوز ومناسبًا للأشخاص الذين يعانون من حساسية الألبان أو يتبعون نظاما غذائيا نباتيا.

وكلاهما يوفران بديلا منخفض السعرات الحرارية لحليب البقر، غني بالفيتامينات والمعادن، وفقا لموقع "Health".

حليب الشوفان

يتميز بقوامه الكريمي ونكهته اللطيفة، ما يجعله مثاليا للاستخدام في العديد من الوصفات، كما أنه يحتوي على نسبة أعلى من الكربوهيدرات والبروتين مقارنة بحليب اللوز، ولكن عملية التصنيع قد تزيل بعض العناصر الغذائية المهمة.

ولكن، بعض الأصناف تحتوي على سكريات مضافة، ما يؤثر على مستويات السكر في الدم.

حليب اللوز

يتميز بقلة السعرات الحرارية وغناه بالكالسيوم بشكل طبيعي، ومع ذلك، يحتوي على نسبة أقل من البروتين وقد يكون صعب الهضم بالنسبة لبعض الأشخاص، كما أن العديد من أنواعه تحتوي على إضافات قد تغير قيمته الغذائية.

أيهما أفضل لإنقاص الوزن؟

كلا النوعين يمكن أن يكون مفيدا في رحلة إنقاص الوزن، حليب اللوز قد يكون الخيار الأفضل لمن يتبعون نظاما غذائيا منخفض السعرات الحرارية، بينما حليب الشوفان أكثر ملاءمة لمن يبحثون عن المزيد من الألياف والشعور بالشبع.

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