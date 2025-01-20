ترفع مستويات الكوليسترول.. 5 أطعمة ومشروبات تجنبها بعد 10 مساء

كتب – سيد متولي

توقيت تناول الطعام أمر مهم جدا للحفاظ على صحتنا، حيث تتسبب الأطعمة غير الصحية في الليل، في مشكلات خطيرة لعل أبرزها ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

ووفقا لموقع "healthsite"، فإن تناول الطعام في ساعات متأخرة بالقرب من وقت النوم، يمكن أن يسبب مشكلات صحية بمرور الوقت، لذا هناك 5 أطعمة يجب تجنبها بعد العاشرة مساء، وهي:

الأطعمة المصنعة

تحتوي الأطعمة المصنعة على نسبة عالية من الصوديوم، وهو عامل خطر لارتفاع الكوليسترول، ما قد يؤدي إلى الانتفاخ وعدم الراحة، عند تناولها في وقت متأخر من الليل.

الأطعمة الدهنية والمقلية

من الصعب هضم الأطعمة الدهنية والمقلية مثل البرجر والبطاطس المقلية والدجاج المقلي في وقت متأخر من الليل، وتستغرق وقتًا أطول حتى تتحلل في المعدة، ما قد يعطل دورة نومك.

الأطعمة التي تحتوي على الكافيين

يسبب الكافيين أحد المنبهات الشهيرة إعاقة القدرة على النوم، لذا يجب تجنب الشوكولاتة وبعض أنواع الشاي والقهوة، في وقت متأخر من المساء، بعد الساعة 10 مساءً.

الحلويات

تناول الحلويات مثل الآيس كريم والكعك وغيرها من الأطعمة السكرية، يسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، ما يمنحك دفعة مؤقتة من الطاقة تتداخل مع قدرتك على الاسترخاء، لكن الانخفاض اللاحق في نسبة السكر في الدم يسبب الأرق.

المشروبات الغازية

تعمل الكربونات الموجودة في هذه المشروبات على إدخال الهواء إلى جهازك الهضمي، ما يؤدي إلى التجشؤ وعدم الراحة في البطن وصعوبة النوم ليلا.

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