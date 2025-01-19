مزعجة للعين وكارثية.. أسوأ إطلالات النجمات في Joy Awards

كتبت- أسماء مرسي:

تألق العديد من نجمات الفن بإطلالات ساحرة في مهرجان توزيع جوائز Joy Awards في نسخته الخامسة بالرياض، ولكن، بعضهن اختارن الظهور بتصميمات غير مناسب لشكل الجسم، أو لون لا يتناسب مع البشرة، أو حتى إكسسوارات غريبة ومبالغ فيها.

في الألبوم المرفق بالأعلى، نستعرض أسوأ إطلالات النجمات في مهرجان Joy Awards، وفقا لما قالته استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي لـ"مصراوي".

نبيلة عبيد

أشارت "زينب" إلى أن إطلالة الفنانة نبيلة عبيد كانت قديمة وغير مناسبة لقوامها، ما أثر سلبا على إطلالتها بشكل عام.

نادية الجندي

كما أوضحت أن فستان الفنانة نادية الجندي باللون النبيتي، والذي كان مكشوفا عند منطقة البطن، كان مزعجا وغير مناسب لقوامها وعمرها.

رانيا يوسف

انتقدت أيضا إطلالة الفنانة رانيا يوسف، مشيرة إلى أن الفستان الذي اختارته كان غير مناسب لشكل جسمها، بالإضافة إلى أن قصته كانت قديمة.

بشرى

وبالنسبة لإطلالة الفنانة بشرى، أشارت إلى أن الفستان لم يكن مناسبا لشكل جسمها، وأن قصته كانت قديمة أيضًا.

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