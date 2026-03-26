القيمة السوقية لأكبر 50 شركة مصرية بالبورصة تقفز فوق 40% بنهاية يناير

شهدت البورصة المصرية أداء استثنائيًا في 2025، مع ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة لأكثر من 40%، وفق ما جاء في قائمة فوربس الشرق الأوسط حول "أكبر 50 شركة من حيث القيمة السوقية في مصر لعام 2026" في بيان لها اليوم.

وألقت فوربس الضوء على أكبر الشركات في السوق، في وقت تشهد أسهم البلاد انتعاشًا ملحوظًا، بدعم من ارتفاع التقييمات، وتجدد ثقة المستثمرين.

وقد ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق المصرية إلى 67.3 مليار دولار، في نهاية يناير 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بزيادة تجاوزت 40%.

50 شركة مصرية قيادية

وقادت أكبر 50 شركة من حيث القيمة السوقية في مصر لعام 2026، معظم هذا الزخم، بقيمة سوقية مجمعة بلغت 55.8 مليار دولار، أي نحو 83% من إجمالي السوق.

البنك التجاري الدولي يتصدر الشركات المدرجة

وخلال 12 شهرًا الماضية، شهدت القيمة السوقية المجمعة لهذه الشركات ارتفاعًا لأكثر من 48%، مدفوعة بالإقبال القوي للمستثمرين على الأسهم المصرية.

في حين احتفظ البنك التجاري الدولي (CIB) بصدارته لأكثر الشركات المدرجة قيمة في بورصة مصر، بقيمة سوقية بلغت 9.6 مليار دولار، تليه مجموعة طلعت مصطفى القابضة، والسويدي اليكتريك.

كما قاد قطاع الصناعة ارتفاعات السوق، مدعومًا بشكل أساسي من شركات الأسمنت والأسمدة. وكانت شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات أكبر الرابحين، مسجلة قفزة استثنائية في قيمتها السوقية مع ارتفاع سهمها بنسبة 746%، وزيادة رأسمالها المدفوع بنسبة 2,180% عقب اندماجها مع شركتين، وانتقالها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى السوق الرئيسية بالبورصة المصرية.

تلتها شركات مجموعة مصر للأسمنت، بارتفاع أسهمها لنحو 554%، وأسمنت سينا لنحو 264%، وشركة مصر بني سويف للأسمنت لنحو 222%

ارتفاع القيمة السوقية للشركات بأكثر من 50%

وقد ارتفعت القيمة السوقية لنحو نصف الشركات المدرجة في القائمة، لأكثر من 50% خلال العام.

بينما سجلت 10 شركات انخفاضًا، كشركة الحديد والصلب المصرية، التي تراجعت بنسبة 35% بالتزامن مع السير في إجراءات تصفيتها. ويعد قطاع البنوك والخدمات المالية الأكثر تمثيلًا بـ 14 شركة، وقيمة سوقية إجمالية بلغت 21.2 مليار دولار، متقدمًا على القطاع الصناعي الذي حلّ ثانيًا بـ11 شركة، وقيمة سوقية إجمالية بلغت 12.4 مليار دولار.