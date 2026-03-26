عاد سعر الدولار للارتفاع مقابل الجنيه بقيمة تتراوح بين 17 و20 قرشًا، خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، مقارنة ببداية التعاملات، بحسب آخر تحديث لأسعار الصرف المنشورة على مواقع البنوك.

كان سعر الدولار انخفض أمس بنحو 12 قرشا بنهاية تعاملات البنوك في ثاني يوم عودة للعمل بعد إجازة عيد الفطر قبل أن يعود للارتفاع اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف التعاملات في 5 بنوك

البنك الأهلي المصري: 52.71 جنيه للشراء، و52.81 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 52.7 جنيه للشراء، و52.8 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 52.72 جنيه للشراء، و52.82 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 52.73 جنيه للشراء، و52.83 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 52.71 جنيه للشراء، و52.81 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.