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من المخمل.. كريم فهمي بإطلالة أنيقة في خامس أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

09:11 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    إطلالة كريم فهمي من مهرجان البحر الأحمر بالسعودية
  • عرض 3 صورة
    إطلالة كريم فهمي من مهرجان البحر الأحمر بالسعودية
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كتبت- أسماء مرسي:

أطل الفنان كريم فهمي في خامس أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، بإطلالة أنيقة.

ارتدى كريم بدلة باللون الأزرق من خامة المخمل، ونسقت معه قميص أبيض وبنطلون باللون الأسود.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

كريم فهمي خامس أيام مهرجان البحر الأحمر مهرجان البحر الأحمر كريم فهمي ببدلة باللون الأزرق
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