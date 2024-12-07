يسرا اللوزي بإطلالة لامعة في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة يسرا اللوزي في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بإطلالة لامعة.

ارتدت يسرا بدلة باللون الأسود اللامع، بقصة واسعة وأكمام من الدانتيلا.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.