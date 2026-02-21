ترامب يفرض رسومًا جمركية 10% على واردات جميع دول العالم



وكالات

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات جميع دول العالم، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ فورًا.

وأكد البيت الأبيض أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الصناعة الأمريكية وتعزيز الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن جميع الواردات ستخضع للتقييم الجمركي الجديد بدءًا من اليوم، ما يفتح الباب لتداعيات اقتصادية واسعة على التجارة الدولية.