ترامب يفرض رسومًا جمركية 10% على واردات جميع دول العالم

كتب : مصراوي

06:04 ص 21/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات جميع دول العالم، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ فورًا.

وأكد البيت الأبيض أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الصناعة الأمريكية وتعزيز الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن جميع الواردات ستخضع للتقييم الجمركي الجديد بدءًا من اليوم، ما يفتح الباب لتداعيات اقتصادية واسعة على التجارة الدولية.

