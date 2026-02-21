إعلان

الإدارة الأمريكية مستعدة للنظر في تخصيب رمزي لليورانيوم الإيراني

كتب : مصراوي

06:22 ص 21/02/2026

أمريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات
وسط متابعة دولية دقيقة للبرنامج النووي الإيراني، أشار موقع أكسيوس إلى أن الإدارة الأمريكية أبدت استعدادها لدراسة مقترح يسمح لإيران بتخصيب رمزي لليورانيوم، في خطوة قد تمثل تراجعًا عن الموقف الصارم السابق لواشنطن.

وأكدت المصادر أن المقترح يأتي ضمن الجهود الدبلوماسية الرامية لإحياء الاتفاق النووي، مع التأكيد على دراسة التفاصيل الفنية قبل اتخاذ أي خطوات عملية، في وقت يظل فيه الملف الإيراني محط اهتمام عالمي واسع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تخصيب رمزي لليورانيوم واشنطن تدرس مقترح

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجدي الهواري يعلق على ظهور الخطيب وحسن شحاتة في إعلانات رمضان 2026
دراما و تليفزيون

مجدي الهواري يعلق على ظهور الخطيب وحسن شحاتة في إعلانات رمضان 2026
"خلي الكل يحس بشو صار فينا".. كيف يتابع غزيون قصتهم في "صحاب الأرض" خلال
أخبار وتقارير

"خلي الكل يحس بشو صار فينا".. كيف يتابع غزيون قصتهم في "صحاب الأرض" خلال
"لا مستحيل".. كيف واجه نجيب ساويرس تحذيرات الإخوان خلال حكمهم؟
أخبار مصر

"لا مستحيل".. كيف واجه نجيب ساويرس تحذيرات الإخوان خلال حكمهم؟

الإدارة الأمريكية مستعدة للنظر في تخصيب رمزي لليورانيوم الإيراني
شئون عربية و دولية

الإدارة الأمريكية مستعدة للنظر في تخصيب رمزي لليورانيوم الإيراني
كشف هوية مُطلق النار .. الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل
حوادث وقضايا

كشف هوية مُطلق النار .. الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كشف هوية مُطلق النار .. الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"
هبوط أرضي وتسرب مياه في سد النهضة.. كيف يهدد مصر والسودان؟
بسبب اتهامات أخلاقية.. الشركة المنتجة لمسلسل "فخر الدلتا" تحذف اسم مؤلف العمل
كان بيقرأ قرآن في نهار رمضان.. حبس رجل أعمال ضرب "فرد أمن" بكمبوند شهير