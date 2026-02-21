الإدارة الأمريكية مستعدة للنظر في تخصيب رمزي لليورانيوم الإيراني

وكالات

وسط متابعة دولية دقيقة للبرنامج النووي الإيراني، أشار موقع أكسيوس إلى أن الإدارة الأمريكية أبدت استعدادها لدراسة مقترح يسمح لإيران بتخصيب رمزي لليورانيوم، في خطوة قد تمثل تراجعًا عن الموقف الصارم السابق لواشنطن.

وأكدت المصادر أن المقترح يأتي ضمن الجهود الدبلوماسية الرامية لإحياء الاتفاق النووي، مع التأكيد على دراسة التفاصيل الفنية قبل اتخاذ أي خطوات عملية، في وقت يظل فيه الملف الإيراني محط اهتمام عالمي واسع.