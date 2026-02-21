مباريات الأمس
حالة استياء بين الأندية العالمية بسبب كأس العالم للأندية.. ما القصة؟

كتب : نهي خورشيد

04:00 ص 21/02/2026
    الفيفا
    كأس العالم للأندية (2)
    رئيس الفيفا
    كأس العالم للأندية (1)
    كأس العالم للأندية (3)

كتب - نهى خورشيد

تسود حالة من الاستياء بين الأندية العالمية نتيجة تأخر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في صرف 185 مليون جنيه إسترليني، كـ مدفوعات تضامن بعد انتهاء كأس العالم للأندية الصيف الماضي.

وبحسب تقارير صحيفة أجنبية فأنه كان من المفترض أن توزع هذه الأموال على الأندية غير المشاركة في البطولة لضمان استفادة جميع مستويات كرة القدم من التمويل، إلا أن سبعة أشهر مرت على نهاية البطولة دون أي إشارات حول مواعيد الصرف أو طريقة التوزيع.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الفيفا لم يحدد بعد الصيغة النهائية لتخصيص الأموال بين الاتحادات الستة المشاركة، مشيرة إلى أن هذا المبلغ يعتبر بمثابة دعم مهم للأندية في الدوريات الصغيرة التي تعاني من ضعف أو غياب عقود بث محلية مستقرة، رغم أن الجوائز الكبرى للبطولة بلغت 740 مليون جنيه إسترليني وتم صرفها بالفعل، إذ حصل تشيلسي الفائز باللقب على نحو 84 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة إلى أم فيفا يجري في الوقت الحالي مناقشات مستمرة مع الاتحادات والأندية لوضع آلية عادلة لتوزيع المبالغ، مستفيداً من خبرات بعض الاتحادات مثل يويفا في منح أموال التضامن للأندية التي لا تتأهل لدور المجموعات في البطولات الأوروبية.

والجدير بالذكر أن الاتفاق على صندوق الجوائز والتضامن جاء في مارس الماضي، أي قبل ثلاثة أشهر فقط من انطلاق البطولة بعد توقيع صفقة بث البطولة مجاناً مع منصة Dazn المدعومة من السعودية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم للأندية الأندية العالمية الفيفا

