بإطلالة لامعة.. نرمين الفقي بإطلالة ساحرة احتفالا بالكريسماس
11:08 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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كتبت- أسماء مرسي:
تألقت الفنانة نرمين الفقي بإطلالة ساحرة احتفالا بأجواء الكريسماس، إذ نشرت عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت نرمين مرتدية فستانا طويلا باللون الأخضر بصيحة الكم الواحد، ومزينا بالتطريزات التي أضفت لمسة من الجاذبية.
وجاء تصميم الفستان بشكل انسيابي على الجسم ومناسب لقوامها.
واعتمدت مكياجا بدرجات النيود.
واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.
وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من خاتم، وحلق، وسلسلة.
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