بإطلالة مُلفتة.. 6 صور لـ سهير جودة في رابع أيام القاهرة السينمائي

جريئة وخطفت الأنظار.. 50 صورة لإطلالات نجوم الفن في رابع أيام مهرجان

كتبت- آلاء نبيل:

تصوير- محمود عبد الناصر

ظهرت الإعلامية سهير جودة حضورها فعاليات اليوم الرابع مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة أنيقة وجذابة.

وارتدت سهير فستانا طويلا سك بقصة الاوف شولدر، منفصل لجزئين، الجزء العلوي بالقماض اللامع، والجزء السفلي بالستان مع كشكشة في الوسط، لتبرز قومها المتناسق، مع اختيار لون البنفسجي الملفت، ونسقت حذاء وكلاتش بنفس اللون.

واختارت تسريحة شعرها المنسدل على الظهر، و مكياجا جذابا وقويا، تكمن قوته في رسمة العين البارزة معتمدة درجات النيود.

واعتمدت مجوهرات تمثلت في قلادة وخاتم ماسي، ليتناسق مع إطلالتها.

وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.



ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.