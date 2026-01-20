مباريات الأمس
هل يتعاقد الزمالك مع صفقات جديدة؟.. مصدر يفجر مفاجأة

كتب : محمد خيري

12:02 م 20/01/2026
كشف مصدر مطّلع داخل نادي الزمالك عن موقف القلعة البيضاء من التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل الأزمات المالية التي يعاني منها النادي.

وأوضح المصدر أن ملف تدعيم الفريق بصفقات جديدة غير مطروح في الوقت الراهن، بسبب إيقاف القيد المفروض على الزمالك من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، نتيجة وجود 9 قضايا متعلقة بديون ومستحقات سابقة للاعبين ومدربين.

وأشار إلى أن الأولوية القصوى لإدارة النادي حاليًا تتمثل في سداد المستحقات المالية المتأخرة وغلق القضايا، نظرًا للمبالغ الكبيرة المطلوبة لإنهاء تلك الملفات ورفع إيقاف القيد.

وأضاف المصدر أن التركيز ينصب حاليًا على صرف مستحقات لاعبي الفريق، بعد صرف جزء منها خلال الساعات الماضية، إلى جانب العمل على حل أزمات بعض اللاعبين المهددين بفسخ تعاقدهم، وفي مقدمتهم المغربي محمود بنتايك الذي انقطع عن التدريبات مؤخرًا.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن التحركات الجارية داخل النادي تشمل أيضًا حسم ملف المدير الفني الأجنبي، في ظل تولي معتمد جمال مهمة القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت.

نادي الزمالك أخبار الزمالك صفقات الزمالك فريق الزمالك بنتايك

