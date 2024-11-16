خطفت الأنظار بجمالها - من هي ملكة الريد كاربت ثالث أيام مهرجان القاهرة؟.. 15 صورة تكشف

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر

في اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45،، حرصت نجمات الفن على الظهور بأبهي إطلالة وخطف الأنظار وعدسات الكاميرا والمصورين، سواء بتصميمات الفساتين الساحرة أو البسيطة أو الجريئة.

ومن بين كل الإطلالات، هناك إطلالة خطفت الأنظار لتحصل على لقب"ملكة الريد كاربت".

نستعرض لكم في الألبوم التالي 10 صور لملكة "ريد كاربت" في اليوم الثالث لمهرجان القاهرة، وفق ما ذكرته استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريح لمصراوي.

قالت استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي، إن الفنانة درة جودة تستحق هذا اللقب خلال اليوم الثالث من المهرجان.

ووصفت "زينب" إطلالتها بـ"الراقية والكلاسيكية"، مشيرة إلى أن الفستان الذي صممه Gattinolliby marwan، يجمع بين الأبيض والأسود في تصميم أنيق.

وأشارت إلى أن قصة العنق المربعة التي اعتمدتها درة في فستانها هي من أحدث صيحات الموضة لعام 2024، حيث ظهرت بشكل لافت في عروض الأزياء لخريف وشتاء هذا العام.

ولفتت إلى أن تسريحة الشعر الكلاسيكية التي اختارتها درة، والتي أكملت الإطلالة بنجاح، مضيفة أن المكياج البسيط زاد من جاذبية الفنانة وأبرز ملامحها الرقيقة.

اقرأ أيضا:

50 صورة للنجمات بفساتين ضيقة وجريئة في مهرجان القاهرة

نسرين طافش خطفت الأنظار.. 40 صورة لنجمات بإطلالات كالأميرات في مهرجان القاهرة

جمالهن رهيب.. 40 إطلالة لنجمات ظهرن بإطلالات ملكية في القاهرة

أحمد عز جذاب.. 50 إطلالة لنجوم الفن في افتتاح القاهرة السينمائي

20 صور لأجرأ إطلالة في افتتاح مهرجان القاهرة- بدون بطانة وشفاف