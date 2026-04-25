أطلت المطربة بسمة بوسيل، بلوك كاجوال جذاب، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كيف ظهرت بسمة بوسيل بإطلالة كاجوال؟

تألقت بسمة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت جاكيت جينز باللون الأسود أضفى لمسة أنيقة وبسيطة على مظهرها.

ونسفت أسفله توبا وبنطلون باللون الأسود، ما منح الإطلالة تناغما جذابا و طابعا أنيقا ومتكاملا.

ما ملامح المكياج وتسريحة الشعر في إطلالة بسمة؟

واعتمدت مكياجا ناعما يتناسب مع بشرتها، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين بشكل انسيابي.

كيف أكملت بسمة بوسيل اللوك بالإكسسوارات؟

ونسقت مع اللوك حذاء رياضي باللون الأبيض وحقيبة باللون الأسود، إضافة إلى نظارة شمسية سوداء.

لماذا يعد جاكيت الجينز قطعة أساسية في الإطلالات الكاجوال؟

وفقا لموقع "makeyourownjeans"، جاكيت الجينز من القطع الأساسية في خزانة الملابس، حيث يتميز بسهولة تنسيقه مع الإطلالات الكاجوال، كما يمنح مظهرا عصريا وشبابيا، إضافة إلى يتميز بتنوع تصميماته وألوانه، كما يمكن ارتداؤه مع الفساتين أو البناطيل لإضفاء لمسة بسيطة وأنيقة على اللوك اليومي.