أطلت الفنانة ميرنا جميل، بلوك جريء، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كيف جاء تصميم فستان ميرنا جميل في إطلالتها الأخيرة؟

ظهرت ميرنا بفستان مُلفت باللون الأبيض، تميز مع تصميم أنثوي أبرز جمال القوام بطريقة هادئة وجذابة.

وجاء الفستان مزينا بتفاصيل من الورود البارزة في الجزء العلوي، ما أضاف لمسة ناعمة إلى اللوك، بينما انسدل الجزء السفلي بتصميم بسيط وانسيابي.

ما لمسات الجمال في مكياج وتسريحة ميرنا جميل؟

واعتمدت مكياجا ناعما وهادئا بألوان النيود يتناسب مع لون بشرتها، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل انسيابي.

كيف زُينت إطلالة ميرنا جميل بالإكسسوارات؟

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وعدة أساور.

لماذا يعد الفستان الأبيض اختيارا أنيقا في الإطلالات؟

الفستان الأبيض من أكثر الإطلالات التي تعكس البساطة والأناقة معا، حيث يمنح مرتديه مظهرا ناعما ويبرز جمال تصميم الفستان، كما يسهل تنسيقه مع مختلف الإكسسوارات والألوان، ويتميز أيضا بإضفاء شعورا بالهدوء والثقة بالنفس.

إضافة إلى قدرته على إبراز تفاصيل الفستان وقصاته بشكل واضح، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".