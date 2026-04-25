تألقت الفنانة هيفاء وهبي، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كيف تألقت هيفاء وهبي بإطلالة جريئة على إنستجرام؟

ظهرت هيفاء بجاكيت قصير فوق الركبة مصنوعا من الفرو باللون البني، تميز بتصميم فاخر يعكس أناقة الخامة وتفاصيلها المميزة.

كما نسقت أسفله توبا باللون الأسود، ما أبرز جمال اللوك بشكل جذاب.

الجاكيت من علامة الأزياء "L’ATELIER DE COIFFURE".

لماذا تعد صيحة الفرو من أبرز اتجاهات الموضة؟

وصيحة الفرو من أبرز اتجاهات الموضة في فصل الشتاء، حيث تمنح الإطلالة مظهرا فاخرا ودافئا معا، وتتميز بقدرتها على إضافة لمسة من الأناقة والرقي حتى لأبسط الإطلالات، كما تساعد على إبراز اللوك بشكل أكثر جرأة وتميزا، وفقا لموقع "wolfiefur".

ما دور الجوارب الشفافة والحذاء الأسود في تنسيق الإطلالة؟

وجاء تنسيق الإطلالة مع جوارب شفافة بنقشة خفيفة وحذاء بكعب عالٍ باللون الأسود، ما منح اللوك لمسة أنثوية جريئة زادت من أناقته.

كيف اكتمل لوك هيفاء من حيث الشعر والمكياج؟

كما اكتمل المظهر بتسريحة شعر مرفوعة، ومكياج محدد أبرز ملامح الوجه بأسلوب جذاب من تنفيذ خبيرة التجميل داني كامل.