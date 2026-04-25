هيفاء وهبي بإطلالة جريئة.. كيف نسقتها؟

كتب : أسماء مرسي

03:03 م 25/04/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي
  • عرض 4 صورة
    هيفاء وهبي
  • عرض 4 صورة
    هيفاء وهبي بلوك جريء

تألقت الفنانة هيفاء وهبي، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كيف تألقت هيفاء وهبي بإطلالة جريئة على إنستجرام؟

ظهرت هيفاء بجاكيت قصير فوق الركبة مصنوعا من الفرو باللون البني، تميز بتصميم فاخر يعكس أناقة الخامة وتفاصيلها المميزة.

كما نسقت أسفله توبا باللون الأسود، ما أبرز جمال اللوك بشكل جذاب.

الجاكيت من علامة الأزياء "L’ATELIER DE COIFFURE".

لماذا تعد صيحة الفرو من أبرز اتجاهات الموضة؟

وصيحة الفرو من أبرز اتجاهات الموضة في فصل الشتاء، حيث تمنح الإطلالة مظهرا فاخرا ودافئا معا، وتتميز بقدرتها على إضافة لمسة من الأناقة والرقي حتى لأبسط الإطلالات، كما تساعد على إبراز اللوك بشكل أكثر جرأة وتميزا، وفقا لموقع "wolfiefur".

ما دور الجوارب الشفافة والحذاء الأسود في تنسيق الإطلالة؟

وجاء تنسيق الإطلالة مع جوارب شفافة بنقشة خفيفة وحذاء بكعب عالٍ باللون الأسود، ما منح اللوك لمسة أنثوية جريئة زادت من أناقته.

كيف اكتمل لوك هيفاء من حيث الشعر والمكياج؟

كما اكتمل المظهر بتسريحة شعر مرفوعة، ومكياج محدد أبرز ملامح الوجه بأسلوب جذاب من تنفيذ خبيرة التجميل داني كامل.

"أحتفظ بحقي القانوني".. أول تعليق من هاني حتحوت بعد قرار إيقافه
موعد امتحانات شهر أبريل 2026 لصفوف النقل
ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول السكر 30 يوما؟
مع قرب الاستحقاق.. تعرف على التفاصيل الكاملة للودائع العربية لدى البنك
جنون أسعار البطيخ.. لماذا ارتفعت هذا العام؟.. تاجر في أسيوط يكشف الأسباب

