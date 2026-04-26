ارتمى على الأرض.. ترامب وفانس لم يصابا بأذى خلال إطلاق النار في البيت الأبيض

كتب : مصراوي

04:25 ص 26/04/2026

دونالد ترامب

وكالات

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، إخراج الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس من قاعة حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض عقب سماع صوت طلقات نارية.

أكدت شبكة "سي بي أس"، أنه تم إخراج الرئيس ترامب وكبار الشخصيات على عجل من عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض خلال حادث أمني.

قالت "سي إن إن" نقلا عن مصدر، إن مسلحا قتل في بهو فندق هيلتون، إذ كان ترامب يشارك في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن مصدر، أنه سمع إطلاق نار في فندق هيلتون إذ كان ترامب يشارك في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض".

وأكدت "سي إن إن"، أن الرئيس ترامب وأعضاء إدارته في أمان ولم يصب أي منهم بأذى.

وفي تفاصيل ما حدث في عشاء مراسلي البيت الأبيض، أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أنه تم تقديم الرئيس دونالد ترامب برفقة السيدة الأولى قبل نحو 15 دقيقة، وبعد حوالي 5 دقائق من جلوسه، دوّت طلقات نارية عديدة.

وإثر ذلك ارتمى الجميع على الأرض، وقامت عناصر الخدمة السرية الأمريكية على الفور بإخراج الرئيس، وبدأت عملية تفتيش القاعة، وفقا لروسيا اليوم.

