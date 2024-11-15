فستان قصير.. ليلى علوى بإطلالة ساحرة في ثالت أيام القاهرة السينمائي

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بشرى وزوجها يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة ليلى علوي خلال حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة ناعمة.

وارتدت ليلى فستانا قصيرا باللون الأسود مزينا بالتطريزات.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، واعتمدت مكياجا ناعما.

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.



ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.