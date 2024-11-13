بإطلالة ساحرة.. أمير شاهين رفقة زوجته في افتتاح القاهرة السينمائي



كتبت- نرمين ضيف الله:

تصوير- محمود عبد الناصر

ظهر الفنان أمير شاهين رفقة زوجته بإطلالة سوداء، خلال حضوره فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وارتدى "شاهين" بدلة كلاسيك أنيقة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض، وربطة عنق سوداء.

وارتدت زوجته فستانا طويلا باللون "الفوشيا" كالأميرات بصيحة '"الكب" المكشوف.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الأكتاف، واعتمدت مكياجا ناعما.

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

اقرأ أيضًا:

بدون بطانة وشفاف.. 20 صورة لأكثر فستان أثار الجدل في مهرجان القاهرة.. من صاحبته؟

كارثية وغير متوقعة.. أغرب 60 صورة لإطلالات النجمات في مهرجان القاهرة

سيئة ولا تصلح للمهرجان.. 10 صور لأسوأ إطلالة في القاهرة السينمائي

40 صورة لفنانات ظهرن بفساتين قصيرة وملفتة في مهرجان القاهرة

55 صورة لإطلالات أثارت الجدل في مهرجان القاهرة في الدورات السابقة

جذابة وجريئة.. 60 إطلالات للكابلز في مهرجان القاهرة السينمائي

"شفافة ومكشوفة".. 70 صورة لـ أجرأ فساتين النجمات في مهرجان القاهرة