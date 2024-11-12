40 صورة لفنانات ظهرن بفساتين قصيرة وملفتة في مهرجان القاهرة

55 صورة لإطلالات أثارت الجدل في مهرجان القاهرة في الدورات السابقة

جريئة ومتنوعة.. 60 إطلالة لـ النجمات من مهرجان القاهرة في دوراته السابقة

كتبت- شيماء مرسي:



اعتادت نجمات الفن على الظهور بإطلالات أنيقة ومتنوعة وجذابة، خلال حضورهن على السجادة الحمراء، في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دوراته السابقة.



وتنوعت الإطلالات ما بين البسيطة والجذابة والجريئة والغريبة والمثيرة للجدل، وأيضًا الألوان.



ومن أبرز الإطلالات التي تصدرت إعجاب رواد السوشيال ميديا، إطلالة الفنانة ليلى علوي ودرة ونور اللبنانية ودينا فؤاد وإلهام شاهين.



ولكن ظهرت بعض النجمات بفساتين قصيرة وجريئة، خلال حضورهن الدورات السابقة للقاهرة السينمائي.



وظهرت الفنانة نيللي كريم خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 2020 بفستان قصير باللون الأسود، مزود بإكستنشن من الخلف، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفية الشعر ذيل الحصان.



أما الفنانة جميلة عوض ارتدت فستان قصير باللون الأسود، مزودا بأكمام، وتميز بوجود حزام عند منطقة الصدر، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.



وارتدت الراقصة أنستازيا فستان باللون الأبيض، مزودا بأكمام، وتميز بوجود فتحة عند منطقة الصدر ومنطقة الخصر.

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جريئة ومكشوفة.. 45 صورة لفساتين أثارت الجدل في القاهرة السينمائي

55 صورة لإطلالات أثارت الجدل في مهرجان القاهرة في الدورات السابقة