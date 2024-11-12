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40 صورة لفنانات ظهرن بفساتين قصيرة وملفتة في مهرجان القاهرة

10:59 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
  • عرض 40 صورة
  • عرض 40 صورة
    سلاف فواخرجي
  • عرض 40 صورة
    كندة علوش
  • عرض 40 صورة
    هند عبد الحليم
  • عرض 40 صورة
    سلاف فواخرجي
  • عرض 40 صورة
    ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي
  • عرض 40 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 40 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 40 صورة
    دينا
  • عرض 40 صورة
    فاطمة ناصر
  • عرض 40 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 40 صورة
    إلهام شاهين على السجادة الحمراء
  • عرض 40 صورة
    فاطمة ناصر
  • عرض 40 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 40 صورة
    ميرهان حسين
  • عرض 40 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 40 صورة
    الراقصة إنستازيا بإطلالة جريئة
  • عرض 40 صورة
    رنيا يوسف
  • عرض 40 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 40 صورة
    لبلبة
  • عرض 40 صورة
    ميرهان حسين
  • عرض 40 صورة
    ميرهان حسين
  • عرض 40 صورة
    داليا مصطفى
  • عرض 40 صورة
    إيمان العاصي
  • عرض 40 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 40 صورة
    داليا مصطفى
  • عرض 40 صورة
    الراقصة انستازيا
  • عرض 40 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 40 صورة
    إيمان العاصي
  • عرض 40 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 40 صورة
    داليا مصطفى
  • عرض 40 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 40 صورة
    دارين حداد
  • عرض 40 صورة
    ميرهان حسين
  • عرض 40 صورة
    داليا مصطفى
  • عرض 40 صورة
    نيلي كريم
  • عرض 40 صورة
    زينب غريب
  • عرض 40 صورة
    هبة السيسي
  • عرض 40 صورة
    زينب غريب
  • عرض 40 صورة
    إلهام شاهين
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كتبت- شيماء مرسي:


اعتادت نجمات الفن على الظهور بإطلالات أنيقة ومتنوعة وجذابة، خلال حضورهن على السجادة الحمراء، في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دوراته السابقة.


وتنوعت الإطلالات ما بين البسيطة والجذابة والجريئة والغريبة والمثيرة للجدل، وأيضًا الألوان.


ومن أبرز الإطلالات التي تصدرت إعجاب رواد السوشيال ميديا، إطلالة الفنانة ليلى علوي ودرة ونور اللبنانية ودينا فؤاد وإلهام شاهين.


ولكن ظهرت بعض النجمات بفساتين قصيرة وجريئة، خلال حضورهن الدورات السابقة للقاهرة السينمائي.


وظهرت الفنانة نيللي كريم خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 2020 بفستان قصير باللون الأسود، مزود بإكستنشن من الخلف، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفية الشعر ذيل الحصان.


أما الفنانة جميلة عوض ارتدت فستان قصير باللون الأسود، مزودا بأكمام، وتميز بوجود حزام عند منطقة الصدر، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.


وارتدت الراقصة أنستازيا فستان باللون الأبيض، مزودا بأكمام، وتميز بوجود فتحة عند منطقة الصدر ومنطقة الخصر.

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مهرجان القاهرة السينمائي إطلالات النجمات نجمات بفساتين قصيرة إيمان العاصي رانيا يوسف
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