بذيل الحصان.. جيهان الشماشرجي تخطف الأضواء في مهرجان القاهرة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

أطلت الفنانة جيهان الشماشرجي خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة جريئة.

وارتدت فستانا طويلا باللون الفضي اللامع بقصة الكب، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.