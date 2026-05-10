شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، احتفالية تكريم الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة لفئة “مراكز خدمة المواطنين المطورة”، وذلك بمقر اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، في إطار توجه الوزارة نحو دعم التميز المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستُهلت الفعاليات، بحسب بيان وزارة التموين، الأحد، بكلمة ألقتها غادة علام، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي بالوزارة، تناولت خلالها جهود وزارة التموين في ترسيخ مفاهيم التميز المؤسسي وتحفيز العاملين على تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، إلى جانب استعراض الاستعدادات الجارية للمشاركة في الدورة الخامسة للجائزة لعام 2026.

وأكد الدكتور شريف فاروق، خلال كلمته، أن الوزارة تضع تطوير مراكز خدمة المواطنين على رأس أولوياتها، من خلال رفع كفاءة منظومة العمل وتحسين جودة الخدمات بما يضمن سرعة الأداء وتحقيق رضا المواطنين، مشيرًا إلى أن التميز المؤسسي أصبح عنصرًا أساسيًا في تطوير الأداء الحكومي وتحقيق الكفاءة المطلوبة داخل مختلف القطاعات.

وزير التموين: العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية في خطط التطوير والتحديث

أوضح الوزير أن وزارة التموين مستمرة في دعم النماذج الناجحة والكفاءات المتميزة داخل المديريات والقطاعات المختلفة، مع العمل على تعميم التجارب الإيجابية بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية في خطط التطوير والتحديث التي تنفذها الوزارة.

وتضمن الحفل عرض عدد من قصص النجاح الخاصة بسفراء التميز داخل الوزارة، والتي عكست الجهود المبذولة لتطوير بيئة العمل وتعزيز الأداء المؤسسي، كما حرص الوزير على فتح باب الحوار مع العاملين وسفراء التميز للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير منظومة العمل والخدمات.

وشهدت الاحتفالية أيضًا تكريم الأم المثالية من العاملات بالوزارة، تقديرًا لجهودها في التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية ودورها الوظيفي، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتقدير النماذج المشرفة وتعزيز قيم الوفاء والاعتراف بالعطاء داخل بيئة العمل.

وفي ختام الحفل، سلم وزير التموين، شهادات التميز للفائزين بالدورة الرابعة للجائزة، حيث حصلت الأستاذة إخلاص الجارحي، مدير مركز خدمة المواطنين المطور بحي شرق بمديرية تموين الإسكندرية، على المركز الأول، فيما جاءت الأستاذة مروة سليمان، مدير مركز خدمة المواطنين المطور بمدينة القصير بمديرية تموين البحر الأحمر، في المركز الثاني.

وحصد ربيع مؤمن، مدير مركز خدمة المواطنين المطور بهرية رزنة بمديرية تموين الشرقية، المركز الثالث، بينما جاءت الأستاذة دعاء رجب، مدير مركز خدمة المواطنين المطور بالضواحي والجنوب بمديرية تموين بورسعيد، في المركز الرابع، وحصلت الأستاذة حنان عياد، مدير مركز خدمة المواطنين المطور ببورفؤاد أول بمديرية تموين بورسعيد، على المركز الخامس.

وشهدت الفعاليات، التقاط صورة جماعية تذكارية ضمت الفائزين والمشاركين مع الدكتور شريف فاروق، تقديرًا لجهودهم ودورهم في دعم مسيرة التطوير المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية.