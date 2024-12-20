وداعا لالتهاب الحلق.. 5 توابل سحرية تساعدك على التخلص من الألم

كتبت- شيماء مرسي:

التهاب الحلق مزعج ويشير إلى الإصابة بنزلات البرد أو العدوى، وبالرغم من أن بعض الأدوية قد تساعد على الشعور بالراحة، إلا أن التوابل يمكن أن تكون فعالة وتخلصك من الألم، بحسب موقع "هيلث".

الكركم:

يطلق عليه "التوابل الذهبية"، لأنه يحتوي على خصائص قوية مضادة للالتهابات وللميكروبات.

كما أن الكركم قد يسهم في تقليل الالتهاب ومكافحة مسببات الأمراض التي تسبب التهابات الحلق، لذا من الأفضل وضع ملعقة صغيرة من الكركم في الحليب الدافئ أو الماء ثم إضافة رشة من الفلفل الأسود لتعزيز امتصاص الكركمين.

الزنجبيل:

يحتوي على مركبات لها تأثيرات قوية مضادة للالتهابات وللميكروبات، لذا فهو يمنع بشكل فعال نمو بعض البكتيريا المسؤولة عن التهابات الجهاز التنفسي.

لذا يؤدي شرب شاي الزنجبيل المصنوع عن طريق غلي شرائح الزنجبيل الطازجة في الماء إلى تهدئة تهيج الحلق وتقليل التورم.

القرنفل:

يساعد على تخفيف آلام الحلق، وذلك بفضل احتوائه على الأوجينول وهو مركب ذو خصائص مخدرة طبيعية ومضادة للبكتيريا.

كما يساعد الأوجينول على تخدير الألم ومحاربة البكتيريا المسببة للعدوى.

الفلفل الأسود:

له خصائص علاجية يمكن أن تسهم في تخفيف التهاب الحلق، كما أنه يحتوي على مركب نشط يسمى "البيبيرين" مسؤول عن خصائصه المضادة للبكتيريا وللالتهابات.

كما أن الفلفل الأسود يحفز تدفق المخاط والذي يسهم في إزالة مهيجات الحلق.

القرفة:

غنية بمضادات الأكسدة والعوامل المضادة للميكروبات، لذا فهي تكافح التهابات الحلق وتقلل من الانزعاج وتعالج مشكلات الجهاز التنفسي وتهدئ التهاب الحلق.

الاحتياطات التي يجب وضعها في الاعتبار:

-الحساسية: قد يكون لدى بعض الأشخاص حساسية من بعض التوابل، لذا في البداية تناول كمية صغيرة للاختبار.

-الجرعة: يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط إلى آثار جانبية، لذا من الأفضل الالتزام بالكميات الموصى بها.

-استشر الطبيب: إذا استمر التهاب الحلق لأكثر من أسبوع أو كان مصحوبا بأعراض أخرى، فيجب استشارة الطبيب فورا.

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